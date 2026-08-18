Aaj ka Panchang 18 August 2026: कल्कि जयंती और तीसरा मंगला गौरी व्रत आज, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 18 August 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 18 अगस्त 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है.

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Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 18 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 18 अगस्त 2026, मंगलवार का दिन है. आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज सावन का तीसरा मंगल गौरी व्रत है. इसके साथ ही आज कल्कि जयंती भी मनाई जाएगी. बता दें कि कल्कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार हैं जो कि कलियुग के अंत में धरती पर जन्म लेंगे. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 18 August 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

षष्ठी – 05:50 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 52 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 58 पी एम

चंद्रोदय का समय: 11:20

चंद्रास्त का समय : 10:07

नक्षत्र:

स्वाती – पूर्ण रात्रि तक

आज का करण :

तैतिल – 05:50 तक

गर – पूर्ण रात्रि तक



आज का योग

शुक्ल – 03:23 , अगस्त 19 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

श्रावण – पूर्णिमान्त

श्रावण – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:59 से 12:51 . विजय मुहूर्त 02:36 से 03:28 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:25 से 05:08 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:03 , अगस्त 19 से 12:47 , अगस्त 19 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:58 से 07:20

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 12:51 से 01:44 तक रहेगा. राहुकाल 07:30 से 09:08 तक रहेगा. यमगण्ड 10:47 से 12:25 तक रहेगा. गुलिक काल 02:03 से 03:42

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.