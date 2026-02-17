By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Aaj ka Panchang 18 February 2026: नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang 18 February 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 18 फरवरी 2026, बुधवार दिन के विषय में. आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है.
Aaj Ka Panchang 18 February 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 18 फरवरी 2026, बुधवार है. आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. आज पूरे दिन पंचक रहेगा और इसे अशुभ मुहूर्त माना जाता है. इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
आज का पंचांग- 18 February 2026 (Aaj Ka Panchang)
तिथि
प्रतिपदा – 04:57 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 06: 58 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 14 पी एम
चंद्रोदय का समय: 07:23 ए एम
चंद्रास्त का समय : 07:11 पी एम
नक्षत्र :
शतभिषा – 09:16 पी एम तक
आज का करण :
बव – 04:57 पी एम तक
बालव – 04:31 ए एम, फरवरी 19 तक
आज का योग
शिव – 10:45 पी एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1947 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2082 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
फाल्गुन – पूर्णिमान्त
फाल्गुन – अमान्त
आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)
आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:29 पी एम से 03:14 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:16 ए एम से 06:07 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:10 ए एम, फरवरी 19 से 01:01 ए एम, फरवरी 19 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:12 पी एम से 06:37 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 02:04 पी एम से 03:40 पी एम तक रहेगा.
आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)
दुर्मुहूर्त 12:13 पी एम से 12:59 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 12:36 पी एम से 02:01 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 08:22 ए एम से 09:47 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 11:11 ए एम से 12:36 पी एम तक रहेगा. पञ्चक पूरे दिन रहेगा.
