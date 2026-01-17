Hindi Faith Hindi

Aaj Ka Panchang 18 January 2026 Mauni Amavasya Today Note Down The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day

Aaj ka Panchang 18 January 2026: मौनी अमावस्या आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 18 January 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 18 जनवरी 2026, रविवार दिन के विषय में. आज माघ माह की अमावस्या तिथि है जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है.

Aaj Ka Panchang 18 January 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 18 जनवरी, रविवार का दिन है. आज माघ माह की अमावस्या तिथि है और इसे मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या कहा जाता है. इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना व दान करना बहुत ही शुभ माना गया है. इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत करने से तन व मन दोनों शांत होते हैं. बता दें कि पंचांग के अनुसार आज मौनी अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 18 January 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

अमावस्या – 01:21 , जनवरी 19 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 07: 15 ए एम

सूर्यास्त का समय : 05: 49 पी एम

चंद्रोदय का समय: चन्द्रोदय नहीं

चंद्रास्त का समय : 05:20

नक्षत्र :

पूर्वाषाढा – 10:14 तक

आज का करण :

चतुष्पाद – 12:45 तक

नाग – 01:21 , जनवरी 19 तक

आज का योग

हर्षण – 09:11 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: रविवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

माघ – पूर्णिमान्त

पौष – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:10 से 12:53 . विजय मुहूर्त 02:17 से 03:00 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:27 से 06:21 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:05 , जनवरी 19 से 12:58 , जनवरी 19 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 05:46 से 06:13

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 04:24 से 05:06 तक रहेगा. राहुकाल 04:29 से 05:49 तक रहेगा. यमगण्ड 12:32 से 01:51 तक रहेगा. गुलिक काल 03:10 से 04:29

