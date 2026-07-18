Aaj Ka Panchang 18 July 2026: आज बन रहा है रवि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 18 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 18 जुलाई 2026, शनिवार का दिन है. आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. शनिवार के दिन भगवान शनिदेव का पूजन किया जाता है और यह पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो बेहद ही फलदायी होता है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
पञ्चमी – 03:42 ए एम, जुलाई 19 तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 37 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 20 पी एम
चंद्रोदय का समय: 09:40 ए एम
चंद्रास्त का समय : 10:04 पी एम
नक्षत्र:
पूर्वाफाल्गुनी – 06:00 पी एम तक
आज का करण :
बव – 04:06 पी एम तक
बालव – 03:42 ए एम, जुलाई 19 तक
आज का योग
वरीयान् – 08:46 पी एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
आषाढ़ – पूर्णिमान्त
आषाढ़ – अमान्त
इसे भी पढ़ें: Kaliyug End Prediction: क्या सच में खत्म होने वाला है कलियुग? डरा रही हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणियां
आज अभिजित मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:55 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:45 पी एम से 03:40 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:13 ए एम से 04:54 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:07 ए एम, जुलाई 19 से 12:48 ए एम, जुलाई 19 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:18 पी एम से 07:39 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 11:45 ए एम से 01:19 पी एम तक रहेगा. रवि योग 06:00 पी एम से 05:35 ए एम, जुलाई 19 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 05:35 ए एम से 06:30 ए एम, 06:30 ए एम से 07:25 ए एम तक रहेगा. राहुकाल 09:01 ए एम से 10:44 ए एम तक रहेगा. यमगण्ड 02:10 पी एम से 03:54 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 05:35 ए एम से 07:18 ए एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें