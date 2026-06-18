Aaj Ka Panchang 18 June 2026: आज प्रद्युम्न चतुर्थी के बन रहे हैं गुरु पुष्य समेत चार शुभ योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 18 June 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 18 जून 2026, गुरुवार दिन के विषय में. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतृर्थी तिथि है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/aaj-ka-panchang-18-june-2026-today-panchang-in-hindi-note-down-the-auspicious-and-inauspicious-times-of-the-day-know-the-time-of-rahukaal-8449273/ Copy

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 18 June 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 18 जून 2026, गुरुवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज प्रद्युम्न चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा. आज गुरु पुष्य योग का निर्माण हो रहा है. इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और रवि योग भी बन रहे हैं जिन्हें बेहद ही शुभ माना जाता है. इसके अलावा आज भद्रा का भी साया रहेगा जिसे अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 18 June 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

चतुर्थी – 06:58 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 23 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 21 पी एम

चंद्रोदय का समय: 08:44

चंद्रास्त का समय : 10:28

नक्षत्र :

पुष्य – 11:32 तक

आज का करण :

वणिज – 08:13 तक

विष्टि – 06:58 तक

आज का योग

व्याघात – 05:35 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: गुरुवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त

ज्येष्ठ – अमान्त

इसे भी पढ़ें: Ashadha Month 2026: कब शुरू होगा आषाढ़ माह? इस महीने लगेगा चातुर्मास, नोट करें इस माह आने वाले व्रत-त्योहारों की डेट

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:54 से 12:50 . विजय मुहूर्त 02:42 से 03:38 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:03 से 04:43 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:02 , जून 19 से 12:42 , जून 19 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:20 से 07:40 रवि योग 05:23 से 11:32

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 10:03 से 10:58 तक रहेगा. राहुकाल 02:07 से 03:52 तक रहेगा. यमगण्ड 05:23 से 07:08 तक रहेगा. गुलिक काल 08:53 से 10:38

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.