Aaj Ka Panchang, 18 May 2022: आज 18 मई 2022 को हिंदू पंचांग (Aaj Ka Panchang 18 May 2022) के अनुसार बुधवार है. आज के दिन भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है और कोई भी पूजा गणेश जी के बिना पूरी नहीं होती. मान्यता है कि बुधवार के दिन गणेश जी का विधि-विधान से पूजन करने पर प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. पंचांग से जानें आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त और जानें कैसी रहेगी आज ग्रहों की चाल.

18 मई 2022- आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang 18 May 2022)

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05:29

सूर्यास्त का समय : 07:07

चंद्रोदय का समय: 09:52

चंद्रास्त का समय : 07:08

नक्षत्र :

ज्येष्ठा – 08:10 तक

आज का करण :

वणिज – 01:17 तक

विष्टि – 11:36 तक

आज का योग

सिद्ध – 06:45 तक

आज का वार : बुधवार

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

हिन्दु लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1944 प्लव

विक्रम सम्वत:

2079 आनन्द

गुजराती सम्वत:

2078 प्रमादी

चन्द्रमास:

ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त

वैशाख – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

अभिजीत मुहूर्त कोई नहीं. अमृत काल 11:54 से 01:20 , मई 19 तक रहेगा.

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 11:50 से 12:45 तक रहेगा. वर्ज्य मुहूर्त 03:19 से 04:45 तक रहेगा. राहुकाल 12:18 से 02:00 रहेगा. गुलिक काल 10:35 से 12:18 तक रहेगा, वहीं यमगण्ड 07:11 से 08:53 तक रहेगा.