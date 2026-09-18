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Aaj ka Panchang 18 September 2026: संतान सप्तमी और ज्येष्ठ गौरी पूजा आज, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 18 September 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 18 सितंबर 2026, शुक्रवार दिन के विषय में. आज से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है.

Written by: Renu Yadav
Published: September 18, 2026, 7:18 AM IST
Aaj ka Panchang 18 September 2026: संतान सप्तमी और ज्येष्ठ गौरी पूजा आज, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 18 September 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 18 सितंबर 2026, शुक्रवार का दिन है. आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज संतान सप्तमी व्रत रखा जाएगा. इसके अलावा आज ललिता सप्तमी भी मनाई जाएगी और भद्रा का साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 18 September 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

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सप्तमी – 01:00 पी एम तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 06: 07 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 23 पी एम
चंद्रोदय का समय: 12:56 पी एम
चंद्रास्त का समय : 10:52 पी एम

नक्षत्र:
ज्येष्ठा – 10:44 पी एम तक

आज का करण :
वणिज – 01:00 पी एम तक
विष्टि – 02:13 ए एम, सितम्बर 19 तक

आज का योग
प्रीति – 01:35 पी एम तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: शुक्रवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:
1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:
भाद्रपद – पूर्णिमान्त
भाद्रपदअमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:40 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:18 पी एम से 03:07 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:34 ए एम से 05:20 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:52 पी एम से 12:39 ए एम, सितम्बर 19 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:23 पी एम से 06:46 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 12:54 पी एम से 02:41 पी एम तक रहेगा. 

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 08:34 ए एम से 09:23 ए एम, 12:40 पी एम से 01:29 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 10:43 ए एम से 12:15 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 03:19 पी एम से 04:51 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 07:39 ए एम से 09:11 ए एम तक रहेगा. 

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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