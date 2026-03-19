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Aaj Ka Panchang 19 March 2026 Chaitra Navratri Start Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 19 March 2026: चैत्र नवरात्र शुरू, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 19 March 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 19 मार्च 2026, गुरुवार दिन के विषय में. आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 19 March 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 19 मार्च 2026, गुरुवार का दिन है. आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और इस दिन से चैत्र नवरात्र आरंभ हो रहे हैं. इसके साथ ही आज गुड़ी पड़वा का भी पर्व मनाया जा रहा है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 19 March 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

प्रतिपदा – 04:52 , मार्च 20 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 06: 27 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 36 पी एम

चंद्रोदय का समय: 06:29

चंद्रास्त का समय : 05:55

नक्षत्र :

उत्तर भाद्रपद – 04:05 , मार्च 20 तक

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आज का करण :

नाग – 06:52 तक

किंस्तुघ्न – 05:55 तक

बव – 04:52 , मार्च 20 तक

आज का योग

शुक्ल – 01:17 , मार्च 20 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: गुरुवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

चैत्र – पूर्णिमान्त

फाल्गुन – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:06 से 12:54 . विजय मुहूर्त 02:31 से 03:19 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:52 से 05:40 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:05 , मार्च 20 से 12:53 , मार्च 20 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:30 से 06:54

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 10:29 से 11:17 तक रहेगा. राहुकाल 02:00 से 03:31 तक रहेगा. यमगण्ड 06:27 से 07:58 तक रहेगा. गुलिक काल 09:29 से 10:59 पूरे दिन

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.