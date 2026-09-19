Aaj ka Panchang 19 September 2026: राधा अष्टमी और महालक्ष्मी व्रत आज, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 19 September 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 19 सितंबर 2026, शनिवार दिन के विषय में. आज से भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है.

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Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 19 September 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 19 सितंबर 2026, शनिवार का दिन है. आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा. इस दिन ब्रज क्षेत्र विशेष तौर पर बरसाना में अलग ही रौनक देखने को मिलती है. साथ ही आज से महालक्ष्मी व्रत भी आरंभ हो रहा है. पंचांग के अनुसार आज रवि योग भी बन रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 19 September 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

अष्टमी – 03:26 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 06: 08 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 22 पी एम

चंद्रोदय का समय: 01:48

चंद्रास्त का समय : 11:45

नक्षत्र:

मूल – 01:43 , सितम्बर 20 तक

आज का करण :

बव – 03:26 तक

बालव – 04:40 , सितम्बर 20 तक



आज का योग

आयुष्मान् – 02:29 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: शनिवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

भाद्रपद – पूर्णिमान्त

भाद्रपद – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:50 से 12:39 . विजय मुहूर्त 02:17 से 03:06 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:34 से 05:21 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:51 से 12:38 , सितम्बर 20 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:22 से 06:45

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 06:08 से 06:57 तक रहेगा. राहुकाल 09:11 से 10:43 तक रहेगा. यमगण्ड 01:46 से 03:18 तक रहेगा. गुलिक काल 06:08 से 07:40

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.