Aaj ka Panchang 20 August 2026: आज मासिक दुर्गाष्टमी पर बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 20 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 20 अगस्त 2026, गुरुवार का दिन है. आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज मासिक दुर्गाष्टमी मनाई जाएगी. पंचाग के अनुसार आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है और भद्रा का भी साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
अष्टमी – 09:18 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 53 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 56 पी एम
चंद्रोदय का समय: 01:16 पी एम
चंद्रास्त का समय : 11:24 पी एम
नक्षत्र:
विशाखा – 09:08 ए एम तक
आज का करण :
विष्टि – 08:15 ए एम तक
बव – 09:18 पी एम तक
आज का योग
इन्द्र – 04:25 ए एम, अगस्त 21 तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
श्रावण – पूर्णिमान्त
श्रावण – अमान्त
इसे भी पढ़ें: Chandra Grahan 2026: 28 अगस्त को लगेगा चंद्र ग्रहण! भारत में दिखेगा या नहीं? यहां जानिए ग्रहण से जुड़े हर सवाल का जवाब
आज अभिजित मुहूर्त 11:58 ए एम से 12:50 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:35 पी एम से 03:27 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:25 ए एम से 05:09 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, अगस्त 21 से 12:46 ए एम, अगस्त 21 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:56 पी एम से 07:18 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 12:17 ए एम, अगस्त 21 से 02:04 ए एम, अगस्त 21 तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 09:08 ए एम से 05:53 ए एम, अगस्त 21 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 10:14 ए एम से 11:06 ए एम, 03:27 पी एम से 04:19 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 02:02 पी एम से 03:40 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 05:53 ए एम से 07:31 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 09:09 ए एम से 10:46 ए एम तक रहेगा. भद्रा 05:53 ए एम से 08:15 ए एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें