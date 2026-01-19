Hindi Faith Hindi

Aaj Ka Panchang 20 January 2026 Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 20 January 2026: नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 20 January 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 20 जनवरी 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है.

Aaj Ka Panchang 20 January 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 20 जनवरी 2026, मंगलवार है. आज श्रावण नक्षत्र और सिद्धि योग का संयोग बन रहा है. हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले पंचांग देखा जाता है ताकि अच्छे कार्य के लिए मुहूर्त देखा जा सके. क्योंकि शुभ मुहूर्त में किए गए कार्य का शुभ फल प्राप्त होता है. ध्यान रखें कि राहुकाल में कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए. आज यानि 20 जनवरी को राहुकाल का समय शाम को 3 बजकर 12 मिनट से लेकर शाम 4 बजकर 32 मिनट तक रहेगा. आज से पंचक भी शुरू हो रहे हैं और पंचक को भी अशुभ माना गया है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 20 January 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

द्वितीया – 02:42 , जनवरी 21 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 07: 15 ए एम

सूर्यास्त का समय : 05: 51 पी एम

चंद्रोदय का समय: 08:18

चंद्रास्त का समय : 07:21

नक्षत्र :

श्रवण – 01:06 तक

आज का करण :

बालव – 02:31 तक

कौलव – 02:42 , जनवरी 21 तक

आज का योग

सिद्धि – 08:01 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

माघ – पूर्णिमान्त

माघ – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:12 से 12:54 . विजय मुहूर्त 02:19 से 03:02 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:27 से 06:21 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:06 , जनवरी 21 से 01:00 , जनवरी 21 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 05:49 से 06:16

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 09:22 से 10:04 तक रहेगा. राहुकाल 03:12 से 04:32 तक रहेगा. यमगण्ड 09:54 से 11:13 तक रहेगा. गुलिक काल 12:33 से 01:53

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.