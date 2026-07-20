Aaj Ka Panchang 20 July 2026: आज रवि योग के साथ रहेगा भद्रा का साया, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 20 July 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 20 जुलाई 2026, सोमवार दिन के विषय में. आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है.

Written by: Renu Yadav
Published: July 20, 2026, 7:39 AM IST
Aaj Ka Panchang 20 July 2026: आज रवि योग के साथ रहेगा भद्रा का साया, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 20 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 19 जुलाई 2026, रविवार का दिन है. आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और आज रवि योग भी बन रहा है. इसके अलावा भद्रा का भी साया रहेगा और हिंदू धर्म में भद्रा को अशुभ मुहूर्त माना जाता है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 20 July 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

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सप्तमी – 04:02 ए एमजुलाई 21 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 36 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 19 पी एम
चंद्रोदय का समय: 11:37 ए एम
चंद्रास्त का समय : 11:07 पी एम

नक्षत्र:
हस्त – 07:09 पी एम तक

आज का करण :
गर – 03:40 पी एम तक
वणिज – 04:02 ए एमजुलाई 21 तक

आज का योग
शिव – 06:37 पी एम तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: सोमवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:
1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:
आषाढ़ – पूर्णिमान्त
आषाढ़ – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:55 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:45 पी एम से 03:39 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:14 ए एम से 04:55 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:07 ए एमजुलाई 21 से 12:48 ए एम, जुलाई 21 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:18 पी एम से 07:38 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 12:55 पी एम से 02:35 पी एम तक रहेगा. रवि योग 11:34 ए एम से 07:09 पी एम तक रहेगा.

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 12:55 पी एम से 01:50 पी एम, 03:39 पी एम से 04:34 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 07:19 ए एम से 09:02 ए एम तक रहेगा. यमगण्ड 10:44 ए एम से 12:27 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 02:10 पी एम से 03:53 पी एम तक रहेगा. 

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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