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Aaj Ka Panchang 20 May 2026 Today Panchang In Hindi Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj Ka Panchang 20 May 2026: आज वरदा चतुर्थी पर बन रहा है रवि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 20 May 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 20 मई 2026, बुधवार दिन के विषय में. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 20 May 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 20 मई 2026, बुधवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है. पंचांग के मुताबिक आज रवि योग बन रहा है. लेकिन इसके साथ ही भद्रा का भी साया रहेगा जिसे अशुभ मुहूर्त माना जाता है. भद्रा काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता. ऐसे में अगर आप भी कुछ शुभ काम करने का विचार कर रहे हैं तो पहले मुहूत चेक कर लें. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 20 May 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

चतुर्थी – 11:06 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 28 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 08 पी एम

चंद्रोदय का समय: 08:43

चंद्रास्त का समय : 11:108

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नक्षत्र :

आर्द्रा – 06:11 तक

आज का करण :

विष्टि – 11:06 तक

बव – 09:42 तक

आज का योग

शूल – 02:10 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: बुधवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

ज्येष्ठ (अधिक) – पूर्णिमान्त

ज्येष्ठ (अधिक) – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:34 से 03:29 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:05 से 04:46 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:57 से 12:38 , मई 21 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:06 से 07:27

दुर्मुहूर्त 11:50 से 12:45 तक रहेगा. राहुकाल 12:18 से 02:00 तक रहेगा. यमगण्ड 07:10 से 08:53 तक रहेगा. गुलिक काल 10:35 से 12:18

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.