Hindi Faith Hindi

Aaj Ka Panchang 22 January 2026 Ganesh Jayanti Today Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 22 January 2026: गणेश जयंती आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 22 January 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 22 जनवरी 2026, गुरुवार दिन के विषय में. आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है.

Aaj Ka Panchang 22 January 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 22 जनवरी 2026, गुरुवार है. आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है और इस दिन गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाता है जिसे गौरीगणेश जयंती भी कहते हैं. इस दिन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है और यह पूजन यदि शुभ मुहूर्त में किया जाए तो बहुत ही फलदायी होता है. पंचांग के अनुसार आज भद्रा और पंचक का साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 22 January 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

चतुर्थी – 02:28 , जनवरी 23 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 07: 14 ए एम

सूर्यास्त का समय : 05: 53 पी एम

चंद्रोदय का समय: 09:23

चंद्रास्त का समय : 09:20

नक्षत्र :

शतभिषा – 02:27 तक

Add India.com as a Preferred Source

आज का करण :

वणिज – 02:40 तक

विष्टि – 02:28 , जनवरी 23 तक

आज का योग

वरीयान् – 05:38 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: गुरुवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

माघ – पूर्णिमान्त

माघ – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:12 से 12:55 . विजय मुहूर्त 02:20 से 03:03 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:27 से 06:21 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:07 , जनवरी 23 से 01:00 , जनवरी 23 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 05:50 से 06:17

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 10:47 से 11:30 तक रहेगा. राहुकाल 01:53 से 03:13 तक रहेगा. यमगण्ड 07:14 से 08:34 तक रहेगा. गुलिक काल 09:54 से 11:14

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.