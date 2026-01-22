Hindi Faith Hindi

Basant Panchami Today Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 23 January 2026: बसंत पंचमी आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 23 January 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 23 जनवरी 2026, शुक्रवार दिन के विषय में. आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है.

Aaj Ka Panchang 23 January 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 23 जनवरी 2026, शुक्रवार है. आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और इस दिन बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है. बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती का पूजन होता है और पीले रंग का विशेष महत्व माना गया है. पंचांग के अनुसार आज बसंत पंचमी के दिन चार खास योग बन रहे हैं. जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शिव योग और महासिद्धि योग हैं. इन योगों का एक साथ बनना बेहद ही शुभ माना गया है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 23 January 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

पञ्चमी – 01:46 , जनवरी 24 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 07: 14 ए एम

सूर्यास्त का समय : 05: 54 पी एम

चंद्रोदय का समय: 09:53

चंद्रास्त का समय : 10:19

नक्षत्र :

पूर्व भाद्रपद – 02:33 तक

आज का करण :

बव – 02:10 तक

बालव – 01:46 , जनवरी 24 तक

आज का योग

परिघ – 03:59 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: शुक्रवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

माघ – पूर्णिमान्त

माघ – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:13 से 12:55 . विजय मुहूर्त 02:21 से 03:03 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:27 से 06:20 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:07 , जनवरी 24 से 01:00 , जनवरी 24 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 05:51 से 06:18

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 09:22 से 10:04 तक रहेगा. राहुकाल 11:14 से 12:34 तक रहेगा. यमगण्ड 03:14 से 04:34 तक रहेगा. गुलिक काल 08:34 से 09:54

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.