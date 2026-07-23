Aaj Ka Panchang 23 July 2026: आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 23 July 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 23 जुलाई 2026, गुरुवार दिन के विषय में. आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है.

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Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 23 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 23 जुलाई 2026, गुरुवार का दिन है. आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है जो कि सुबह 7 बजकर 3 मिनट पर समाप्त होगी और इसके बाद दशमी तिथि आरंभ होगी. पंचांग के अनुसार आज सर्वा​र्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 23 July 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

नवमी – 07:03 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 37 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 18 पी एम

चंद्रोदय का समय: 02:28

चंद्रास्त का समय : 12:46 , जुलाई 24

नक्षत्र:

विशाखा – 01:42 , जुलाई 24 तक

आज का करण :

कौलव – 07:03 तक

तैतिल – 08:05 तक

आज का योग

शुभ – 07:20 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: गुरुवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

आषाढ़ – पूर्णिमान्त

आषाढ़ – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:00 से 12:55 . विजय मुहूर्त 02:44 से 03:39 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:15 से 04:56 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:07 , जुलाई 24 से 12:48 , जुलाई 24 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:18 से 07:38

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 10:11 से 11:05 तक रहेगा. राहुकाल 02:10 से 03:53 तक रहेगा. यमगण्ड 05:37 से 07:20 तक रहेगा. गुलिक काल 09:02 से 10:45

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.