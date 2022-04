Aaj Ka Panchang, 24 April 2022: 24 अप्रैल 2022- आज के पंचांग में आप आज के शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat) में आज रविवार का दिन है. आज के शुभ मुहुर्त में ब्रम्‍ह मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, विजय महूर्त, गोधूलि मुहूर्त, अमृतकाल, निशिता मूहूर्त आदि हैं, जिन पर विचार करके की पूजा समेत सभी महत्‍वपूर्ण कार्य करने का समय सुनिश्‍च‍ित किया जा सकता है. भारतीय वैदिक ज्‍योतिष के अनुसार, उपरोक्‍त मुहूर्त शुभ मुहूर्त के अंतर्गत आते हैं. जोत‍िष के मुताबि‍क, ब‍िगड़े हुए काम भी शुभ मुहूर्त पर बन जाते हैं.Also Read - Aaj Ka Panchang, 23 April 2022: देखें आज का पंचाग, सर्वार्थ सिद्ध‍ियोग समेत कई शुभ मुहूर्त, बन जाएंगे बड़े काम

वहीं राहुकाल, आडल योग, गुलिक काल, वर्ज्‍य, यमगंड, दुर्मुहूर्त और भद्रा आदि अशुभ योग मान जाते हैं, इनसे बचने के लिए समय को दृष्टिगत रखते हुए अपने महत्‍वपर्ण कार्यों का निर्धारण सुनिश्‍चित करना चाहिए. Also Read - Aaj Ka Panchang, 22 April 2022: देखें आज का पंचाग, शुक्रवार के ये हैं शुभ मुहूर्त, आज अशुभ भद्रा से जरूर बचें

24 अप्रैल 2022- आज का पंचांग (Aaj Ka Panchang 24 April 2022)

तिथि: नवमी (11:04 तक)

: दशमी Also Read - Aaj Ka Panchang, 21 April 2022: देखें आज का पंचाग, गुरुवार के ये हैं शुभ मुहूर्त और पूजा के योग

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय : 05: 47 एएम

सूर्यास्त : 06: 52 पीएम

चंद्रोदय : 02: 40 अप्रैल 25

चंद्रास्त : 12: 27

आज का वार : रविवार

आज का पक्ष : कृष्‍ण पक्ष

शक संवत: 1944

विक्रम संवत: 2079

गुजराती संवत: 2078

चंद्रमास: वैशाख-पूर्णिमांत

: चैत्र- अमांत

नक्षत्र : श्रावण- 05:52 पीएम तक

: धनिष्‍ठा-

आज का करण : तैतिल- 03: 38 पीएम तक

: गर- 02: 52 पीएम अप्रैल 25 तक

: वणिज

आज का योग: शुभ- 11:04 पीएम तक

: शुक्‍ल

आज के शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

ब्रम्‍ह मुहूर्त: 04: 19 एएम से 05: 03

प्रात: संध्‍या: 04: 41 एएम से 05:47 एएम

अभिजीत मुहूर्त: 11:53 से 12:46 पीएम

विजय महूर्त: 02:30 पीएम से 03:22 पीएम

गोधूलि मुहूर्त: 06: 39 पीएम से 07:02 पीएम

अमृतकाल: 07:55 से 09:27 तक

निशिता मूहूर्त: 11:57 पीएम से 00:41 एएम अप्रैल 54

आज के अशुभ योग

राहुकाल: 05:17 पीएम से 06: 52 पीएम तक

यमगंड: 12: 19 से पीएम से 01:58 पीएम

आडल योग : 05: 47 एएम से 05:52 पीएम

गुलिक काल: 03: 36 पीएम से 05:14 पीएम तक

वर्ज्‍य: 09: 36 पीएम से 11: 19 पीएम तक

पंचक: 05:30 अप्रैल 25 से 05:46 अप्रैल 25

दुर्मुहूर्त: 05:07 पीएम से 06:00 पीएम

(नोट: भारतीय वैदिक ज्‍योतिष प्रचीनकाल से शुभ-अशुभ समय का निर्धारत गणतीय पद्धति से करता है. इंडिया डॉटकॉम किसी भी तरह की अंधविश्‍वास, रूढ़ि को बढ़ावा नहीं देता है.)

Aaj Ka Panchang, 24 April 2022: know Shubh Muhurat today, the auspicious and

inauspicious time including Rahukal Today

aaj ka panchang, Ashtro News, Panchang, panchang 2022, panchang in hindi, Raviwar kapanchang, shubh muhurt, Shubh Muhurat today, Rahukal Today, ‘