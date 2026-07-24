Aaj Ka Panchang 24 July 2026: आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 24 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 24 जुलाई 2026, शुक्रवार का दिन है. आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है जो कि सुबह 9 बजकर 12 मिनट पर समाप्त होगी और इसके बाद एकादशी तिथि आरंभ होगी. पंचांग के अनुसार आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
दशमी – 09:12 ए एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 38 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 17 पी एम
चंद्रोदय का समय: 03:25 पी एम
चंद्रास्त का समय : 01:29 ए एम, जुलाई 25
नक्षत्र:
अनुराधा – 04:36 ए एम, जुलाई 25 तक
आज का करण :
गर – 09:12 ए एम तक
वणिज – 10:22 पी एम तक
आज का योग
शुक्ल – 08:11 पी एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
आषाढ़ – पूर्णिमान्त
आषाढ़ – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:55 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:44 पी एम से 03:39 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:15 ए एम से 04:57 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:07 ए एम, जुलाई 25 से 12:48 ए एम, जुलाई 25 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:17 पी एम से 07:38 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 04:57 पी एम से 06:44 पी एम तक रहेगा. रवि योग 05:38 ए एम से 04:36 ए एम, जुलाई 25 तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 05:38 ए एम से 04:36 ए एम, जुलाई 25 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 08:22 ए एम से 09:16 ए एम, 12:55 पी एम से 01:49 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 10:45 ए एम से 12:27 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 03:52 पी एम से 05:35 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 07:20 ए एम से 09:03 ए एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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