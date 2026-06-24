Aaj Ka Panchang 24 June 2026: आज बन रहा है रवि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 24 June 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 24 जून 2026, बुधवार दिन के विषय में. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है.

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Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 24 June 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 24 जून 2026, बुधवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और रवि योग बन रहा है. साथ ही आज चित्रा नक्षत्र बन रहा है और शाम 6 बजकर 12 मिनट के बाद एकादशी तिथि आरंभ शुरू हो जाएगी. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 24 June 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

दशमी – 06:12 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 25 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 23 पी एम

चंद्रोदय का समय: 02:52

चंद्रास्त का समय : 01:35 , जून 25

नक्षत्र :

चित्रा – 01:59 तक

आज का करण :

गर – 06:12 तक

वणिज – पूर्ण रात्रि तक

आज का योग

परिघ – 10:23 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: बुधवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त

ज्येष्ठ – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:43 से 03:39 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:04 से 04:44 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:04 , जून 25 से 12:44 , जून 25 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:21 से 07:41 रवि योग पूरे दिन

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 11:56 से 12:51 तक रहेगा. राहुकाल 12:24 से 02:08 तक रहेगा. यमगण्ड 07:09 से 08:54 तक रहेगा. गुलिक काल 10:39 से 12:24

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.