Aaj ka Panchang 25 February 2026: रोहिणी व्रत आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 25 February 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 25 फरवरी 2026, बुधवार दिन के विषय में. आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है.

Dainik Panchang

Aaj Ka Panchang 25 February 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 25 फरवरी 2026, बुधवार है. आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और आज रोहिणी व्रत रखा जाएगा. आज सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का निर्माण हो रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 25 February 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

नवमी – 02:40 ए एमफरवरी 26 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 06: 51 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 19 पी एम
चंद्रोदय का समय: 11:54 ए एम
चंद्रास्त का समय : 02:46 ए एमफरवरी 26

नक्षत्र :
रोहिणी – 01:38 पी एम तक

आज का करण :
बालव – 03:45 पी एम तक
कौलव – 02:40 ए एमफरवरी 26 तक

आज का योग
विष्कम्भ – 01:28 ए एमफरवरी 26 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: बुधवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:
1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:
2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:
फाल्गुन – पूर्णिमान्त
फाल्गुन – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:16 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:11 ए एम से 06:01 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:10 ए एमफरवरी 26 से 01:00 ए एम, फरवरी 26 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:17 पी एम से 06:42 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 10:38 ए एम से 12:08 पी एम, 03:55 ए एम, फरवरी 26 से 05:25 ए एम, फरवरी 26 तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा. रवि योग 01:38 पी एम से 06:50 ए एम, फरवरी 26 तक रहेगा.

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 12:12 पी एम से 12:58 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 12:35 पी एम से 02:01 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 08:17 ए एम से 09:43 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 11:09 ए एम से 12:35 पी एम तक रहेगा.  

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

