Aaj Ka Panchang 25 July 2026: देवशयनी एकादशी आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 25 July 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 25 जुलाई 2026, शनिवार दिन के विषय में. आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है.

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Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 25 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 25 जुलाई 2026, शनिवार का दिन है. आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और आज देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा. इसके साथ ही आज से चातुर्मास की भी शुरुआत हो जाएगी. इसके बाद अगले चार माह तक कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाएगा. देवशयनी एकादशी के दिन श्रीहरि भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और यह व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाता है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 25 July 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

एकादशी – 11:34 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 38 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 17 पी एम

चंद्रोदय का समय: 04:20

चंद्रास्त का समय : 02:17 , जुलाई 26

नक्षत्र:

ज्येष्ठा – पूर्ण रात्रि तक

आज का करण :

विष्टि – 11:34 तक

बव – 12:46 , जुलाई 26 तक

आज का योग

ब्रह्म – 09:09 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: शनिवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

आषाढ़ – पूर्णिमान्त

आषाढ़ – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:00 से 12:55 . विजय मुहूर्त 02:44 से 03:38 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:16 से 04:57 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:07 , जुलाई 26 से 12:49 , जुलाई 26 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:17 से 07:37

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 05:38 से 06:33 तक रहेगा. राहुकाल 09:03 से 10:45 तक रहेगा. यमगण्ड 02:10 से 03:52 तक रहेगा. गुलिक काल 05:38 से 07:21

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.