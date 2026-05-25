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Aaj Ka Panchang 25 May 2026 Ganga Dussehra Today Panchang In Hindi Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj Ka Panchang 25 May 2026: आज गंगा दशहरा पर बन रहा है रवि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 25 May 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 25 मई 2026, सोमवार दिन के विषय में. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 25 May 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 25 मई 2026, सोमवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और पुरुषोत्तम मास का 10वां दिन है. आज गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 25 May 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

दशमी – 05:10 , मई 26 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 26 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 11 पी एम

चंद्रोदय का समय: 02:00

चंद्रास्त का समय : 02:03 , मई 26

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नक्षत्र :

उत्तराफाल्गुनी – 04:08 , मई 26 तक

आज का करण :

तैतिल – 04:46 तक

गर – 05:10 , मई 26 तक

आज का योग

वज्र – 03:15 , मई 26 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: सोमवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

ज्येष्ठ (अधिक) – पूर्णिमान्त

ज्येष्ठ (अधिक) – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:51 से 12:46 . विजय मुहूर्त 02:36 से 03:31 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:04 से 04:45 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:58 से 12:39 , मई 26 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:09 से 07:30

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 12:46 से 01:41 तक रहेगा. राहुकाल 07:09 से 08:52 तक रहेगा. यमगण्ड 10:35 से 12:18 तक रहेगा. गुलिक काल 02:01 से 03:44

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.