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Aaj Ka Panchang 26 April 2026: आज बन रहा है रवि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

आज का पंचांग 26 April 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 26 अप्रैल 2026, रविवार दिन के विषय में. आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है.

Published date india.com Published: April 26, 2026 9:01 AM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com | Edited by Renu Yadav email india.com twitter india.com
Aaj Ka Panchang 26 April 2026: आज बन रहा है रवि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 26 April 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 26 अप्रैल 2026, रविवार का दिन है. आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और रवि योग का निमार्ण हो रहा है. जिसे पूजा-पाठ व शुभ कार्यों के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

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आज का पंचांग- 24 April 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

दशमी – 06:06 पी एम तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 45 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 53 पी एम
चंद्रोदय का समय: 02:10 पी एम
चंद्रास्त का समय : 03:03 ए एमअप्रैल 27

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नक्षत्र :
मघा – 08:27 पी एम तक

आज का करण :
तैतिल – 06:13 ए एम तक
गर – 06:06 पी एम तक

आज का योग
वृद्धि – 10:28 पी एम तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: रविवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:
1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:
वैशाख – पूर्णिमान्त
वैशाख – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:53 ए एम से 12:45 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:23 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:18 ए एम से 05:01 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:57 पी एम से 12:40 ए एम, अप्रैल 27 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:52 पी एम से 07:14 पी एम तक रहेगा.  अमृत काल 06:01 पी एम से 07:38 पी एम तक रहेगा.  रवि योग 05:45 ए एम से 08:27 पी एम तक रहेगा. 

दुर्मुहूर्त 05:08 पी एम से 06:01 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 05:15 पी एम से 06:53 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 01:58 पी एम से 03:36 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 03:36 पी एम से 05:15 पी एम तक रहेगा.   

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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