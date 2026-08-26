Aaj ka Panchang 26 August 2026: आज रवि योग में शुरू होगा ओणम का त्योहार, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 26 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 26 अगस्त 2026, बुधवार का दिन है. आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज ओणम का पर्व शुरू हो रहा है. जो कि केरल का मुख्य पर्व है और वहां बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है. बता दें कि ओणम का पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है. आज रवि योग का भी निर्माण हो रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
त्रयोदशी – 07:59 ए एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 56 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 49 पी एम
चंद्रोदय का समय: 05:55 पी एम
चंद्रास्त का समय : 04:50 ए एम, अगस्त 27
नक्षत्र:
श्रवण – 12:48 ए एम, अगस्त 27 तक
आज का करण :
तैतिल – 07:59 ए एम तक
गर – 08:37 पी एम तक
आज का योग
सौभाग्य – 07:59 ए एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
श्रावण – पूर्णिमान्त
श्रावण – अमान्त
इसे भी पढ़ें: 28 अगस्त को लगेगा साल का आखिरी चंद्र ग्रहण! इस दौरान क्या करें और क्या नहीं? जानिए जरूरी नियम
आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:32 पी एम से 03:23 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:27 ए एम से 05:12 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:01 ए एम, अगस्त 27 से 12:45 ए एम, अगस्त 27 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:49 पी एम से 07:12 पी एम तक रहेगा. रवि योग 05:56 ए एम से 12:48 ए एम, अगस्त 27 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 11:57 ए एम से 12:48 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 12:23 पी एम से 01:59 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 07:33 ए एम से 09:09 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 10:46 ए एम से 12:23 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें