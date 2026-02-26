Hindi Faith Hindi

Aaj ka Panchang 26 February 2026: नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 26 February 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 26 फरवरी 2026, गुरुवार दिन के विषय में. आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है.

Aaj Ka Panchang 26 February 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 26 फरवरी 2026, गुरुवार है. आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और आज पूरे दिन रवि योग रहेगा. हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य मुहूर्त देखकर किया जाता है और ऐसे में पंचांग आपकी मदद कर सकता है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 26 February 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

दशमी – 12:33 , फरवरी 27 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 06: 50 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 20 पी एम

चंद्रोदय का समय: 12:55

चंद्रास्त का समय : 03:46 , फरवरी 27

नक्षत्र :

मृगशिरा – 12:11 तक

आज का करण :

तैतिल – 01:36 तक

गर – 12:33 , फरवरी 27 तक

आज का योग

प्रीति – 10:33 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: गुरुवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

फाल्गुन – पूर्णिमान्त

फाल्गुन – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:12 से 12:58 . विजय मुहूर्त 02:30 से 03:16 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:10 से 06:00 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:09 , फरवरी 27 से 12:59 , फरवरी 27 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:17 से 06:42

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 10:40 से 11:26 तक रहेगा. राहुकाल 02:01 से 03:27 तक रहेगा. यमगण्ड 06:50 से 08:16 तक रहेगा. गुलिक काल 09:43 से 11:09

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.