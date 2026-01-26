Hindi Faith Hindi

Aaj Ka Panchang 26 January 2026 Bhishma Ashtami Today Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 26 January 2026: भीष्म अष्टमी आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 26 January 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 26 जनवरी 2026, सोमवार दिन के विषय में. आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है.

Aaj Ka Panchang 26 January 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 26 जनवरी 2026, सोमवार है. आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और इस दिन भीष्म अष्टमी मनाई जाती है. बता दें कि इस तिथि के दिन ही महाभारत काल में पितामह भीष्म ने बाणों की शैय्या पर लेटे हुए अपने प्राण त्यागे थे. पितरों का तर्पण करने के लिए इस दिन को बेहद ही शुभ माना जाता है. इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 26 January 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

अष्टमी – 09:17 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 07: 13 ए एम

सूर्यास्त का समय : 05: 56 पी एम

चंद्रोदय का समय: 11:32

चंद्रास्त का समय : 01:30 , जनवरी 27

नक्षत्र :

अश्विनी – 12:32 तक

आज का करण :

विष्टि – 10:16 तक

बव – 09:17 तक

आज का योग

साध्य – 09:11 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: सोमवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

माघ – पूर्णिमान्त

माघ – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:13 से 12:56 . विजय मुहूर्त 02:22 से 03:05 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:26 से 06:20 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:08 , जनवरी 27 से 01:01 , जनवरी 27 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 05:54 से 06:21

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 12:56 से 01:39 तक रहेगा. राहुकाल 08:33 से 09:54 तक रहेगा. यमगण्ड 11:14 से 12:35 तक रहेगा. गुलिक काल 01:55 से 03:15

