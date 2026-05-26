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Aaj Ka Panchang 26 May 2026: आज बन रहा है रवि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang 26 May 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 26 मई 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है.
Aaj Ka Panchang 26 May 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 26 मई 2026, मंगलवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है और पुरुषोत्तम मास का 11वां दिन है. आज रवि योग बन रहा है लेकिन इसके साथ ही भद्रा का भी साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
आज का पंचांग- 26 May 2026 (Aaj Ka Panchang)
तिथि
एकादशी – पूर्ण रात्रि तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 25 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 11 पी एम
चंद्रोदय का समय: 02:55 पी एम
चंद्रास्त का समय : 02:32 ए एम, मई 27
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नक्षत्र :
हस्त – पूर्ण रात्रि तक
आज का करण :
वणिज – 05:42 पी एम तक
विष्टि – पूर्ण रात्रि तक
आज का योग
सिद्धि – 03:11 ए एम, मई 27 तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
ज्येष्ठ (अधिक) – पूर्णिमान्त
ज्येष्ठ (अधिक) – अमान्त
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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)
आज अभिजित मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:46 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:36 पी एम से 03:31 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:03 ए एम से 04:44 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:58 पी एम से 12:39 ए एम, मई 27 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:10 पी एम से 07:30 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 11:29 पी एम से 01:13 ए एम, मई 27 तक रहेगा. रवि योग पूरे दिन रहेगा.
आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)
दुर्मुहूर्त 08:11 ए एम से 09:06 ए एम, 11:17 पी एम से 11:58 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 03:45 पी एम से 05:28 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 08:52 ए एम से 10:35 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 12:18 पी एम से 02:02 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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