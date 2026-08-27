Aaj ka Panchang 27 August 2026: सावन पूर्णिमा व्रत आज, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 27 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 27 अगस्त 2026, गुरुवार का दिन है. आज सावन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है जो कि सुबह 9 बजकर 8 मिनट तक रहेगी. इसके बाद पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी. इसलिए आज सावन पूर्णिमा का व्रत भी रखा जाएगा. आज पंचक और भद्रा का साया रहेगा जिन्हें अशुभ मुहूर्त माना जाता है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
चतुर्दशी – 09:08 ए एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 56 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 48 पी एम
चंद्रोदय का समय: 06:27 पी एम
चंद्रास्त का समय : 05:48 ए एम, अगस्त 28
नक्षत्र:
धनिष्ठा – 02:15 ए एम, अगस्त 28 तक
आज का करण :
वणिज – 09:08 ए एम तक
विष्टि – 09:32 पी एम तक
आज का योग
शोभन – 07:56 ए एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
श्रावण – पूर्णिमान्त
श्रावण – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:57 ए एम से 12:48 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:31 पी एम से 03:23 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:28 ए एम से 05:12 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:00 ए एम, अगस्त 28 से 12:45 ए एम, अगस्त 28 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:48 पी एम से 07:11 पी एम तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 10:14 ए एम से 11:05 ए एम, 03:23 पी एम से 04:14 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 01:59 पी एम से 03:35 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 05:56 ए एम से 07:33 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 09:09 ए एम से 10:46 ए एम तक रहेगा. भद्रा 09:08 ए एम से 09:32 पी एम तक रहेगा. पञ्चक 01:35 पी एम से 05:57 ए एम, अगस्त 28 तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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