Aaj ka Panchang 27 January 2026: नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 27 January 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 27 जनवरी 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है.

Aaj Ka Panchang 27 January 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 27 जनवरी 2026, मंगलवार है. आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही रवि योग का भी निर्माण हो रहा है. जिन्हें शुभ योग माना गया है और इसमें यदि कोई शुभ काम किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है. इसके अलावा आज शाम 3 बजकर 16 मिनट से लेकर 4 बजकर 37 मिनट तक राहुकाल रहेगा और राहुकाल में कोई शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है. क्योंकि इसे एक अशुभ मुहूर्त माना गया है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 27 January 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

नवमी – 07:05 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 07: 12 ए एम

सूर्यास्त का समय : 05: 57 पी एम

चंद्रोदय का समय: 12: 13 पी एम

चंद्रास्त का समय : 02:40 , जनवरी 28

नक्षत्र :

भरणी – 11:08 तक

आज का करण :

बालव – 08:13 तक

कौलव – 07:05 तक

तैतिल – 05:52 , जनवरी 28 तक

आज का योग

शुक्ल – 03:13 , जनवरी 28 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

माघ – पूर्णिमान्त

माघ – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:13 से 12:56 . विजय मुहूर्त 02:22 से 03:05 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:26 से 06:19 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:08 , जनवरी 28 से 01:01 , जनवरी 28 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 05:55 से 06:21

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 09:21 से 10:04 तक रहेगा. राहुकाल 03:16 से 04:37 तक रहेगा. यमगण्ड 09:54 से 11:14 तक रहेगा. गुलिक काल 12:35 से 01:55

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.