Aaj Ka Panchang 27 July 2026: आज से शुरू हुआ जयापार्वती व्रत, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 27 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 27 जुलाई 2026, सोमवार का दिन है. आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और चातुर्मास का दूसरा दिन है. साथ ही आज से जयापार्वती व्रत आरंभ हो रहा है जो कि 5 दिनों तक चलता है और इस व्रत का समापन 1 अगस्त 2026 को होगा. पंचांग के अनुसार आज रवि योग बन रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
त्रयोदशी – 04:14 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 40 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 15 पी एम
चंद्रोदय का समय: 06: 00 पी एम
चंद्रास्त का समय : 04:05 ए एम, जुलाई 28
नक्षत्र:
मूल – 10:28 ए एम तक
आज का करण :
तैतिल – 04:14 पी एम तक
गर – 05:18 ए एम, जुलाई 28 तक
आज का योग
वैधृति – 10:55 पी एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
आषाढ़ – पूर्णिमान्त
आषाढ़ – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:55 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:43 पी एम से 03:38 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:16 ए एम से 04:58 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:07 ए एम, जुलाई 28 से 12:49 ए एम, जुलाई 28 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:15 पी एम से 07:36 पी एम तक रहेगा. रवि योग 10:28 ए एम से 05:40 ए एम, जुलाई 28 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 12:55 पी एम से 01:49 पी एम, 03:38 पी एम से 04:32 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 07:22 ए एम से 09:04 ए एम तक रहेगा. यमगण्ड 10:46 ए एम से 12:27 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 02:09 पी एम से 03:51 पी एम तक रहेगा. भद्रा 05:38 ए एम से 11:34 ए एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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