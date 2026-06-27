Aaj Ka Panchang 27 June 2026: आज शनि प्रदोष व्रत पर बन रहा है रवि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 27 June 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 27 जून 2026, शनिवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और आज जून माह का आखिरी प्रदोष व्रत रखा जाएगा. शनिवार को पड़ रहे इस व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहा गया है. आज रवि योग का भी निर्माण हो रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
त्रयोदशी – 12:43 ए एम, जून 28 तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 25 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 23 पी एम
चंद्रोदय का समय: 05:31 पी एम
चंद्रास्त का समय : 02:48 ए एम, जून 27
नक्षत्र:
अनुराधा – 10:11 पी एम तक
आज का करण :
कौलव – 11:32 ए एम तक
तैतिल – 12:43 ए एम, जून 28 तक
आज का योग
साध्य – 12:32 पी एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त
ज्येष्ठ – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:52 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:44 पी एम से 03:40 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:05 ए एम से 04:45 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:04 ए एम, जून 28 से 12:44 ए एम, जून 28 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:22 पी एम से 07:42 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 10:31 ए एम से 12:19 पी एम तक रहेगा. रवि योग 10:11 पी एम से 05:26 ए एम, जून 28 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 05:25 ए एम से 06:21 ए एम, 06:21 ए एम से 07:17 ए एम तक रहेगा. राहुकाल 08:55 ए एम से 10:39 ए एम तक रहेगा. यमगण्ड 02:09 पी एम से 03:54 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 05:25 ए एम से 07:10 ए एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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