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Aaj ka Panchang 27 March 2026: रामनवमी आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang 27 March 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 27 मार्च 2026, शुक्रवार दिन के विषय में. आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है.
Aaj Ka Panchang 27 March 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 27 मार्च 2026, शुक्रवार का दिन है. आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है और रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है. पंचांग के अनुसार आज सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है और इसके साथ ही रवि योग भी बन रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
आज का पंचांग- 27 March 2026 (Aaj Ka Panchang)
तिथि
नवमी – 10:06 ए एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 06: 17 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 36 पी एम
चंद्रोदय का समय: 01:06 पी एम
चंद्रास्त का समय : 03:16 ए एम, मार्च 28
नक्षत्र :
पुनर्वसु – 03:24 पी एम तक
आज का करण :
बव – 11:48 ए एम तक
बालव – 10:55 पी एम तक
आज का योग
अतिगण्ड – 10:10 पी एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1947 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
चैत्र – पूर्णिमान्त
चैत्र – अमान्त
आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)
आज अभिजित मुहूर्त 12:02 पी एम से 12:51 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:19 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:44 ए एम से 05:30 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:03 ए एम, मार्च 28 से 12:49 ए एम, मार्च 28 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:35 पी एम से 06:58 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 01:05 पी एम से 02:38 पी एम तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 06:17 ए एम से 03:24 पी एम तक रहेगा. रवि योग पूरे दिन रहेगा.
आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)
दुर्मुहूर्त 08:45 ए एम से 09:34 ए एम, 12:51 पी एम से 01:41 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 10:54 ए एम से 12:27 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 03:31 पी एम से 05:04 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 07:50 ए एम से 09:22 ए एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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