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Aaj Ka Panchang 27 May 2026: पद्मिनी एकादशी व्रत आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 27 May 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 27 मई 2026, बुधवार दिन के विषय में. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 27 May 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 27 मई 2026, बुधवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और पुरुषोत्तम मास का 12वां दिन है. लेकिन आज सुबह 6 बजकर 21 मिनट तक एकादशी रहेगी और उदयातिथि के अनुसार आज पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा. पंचांग के अनुसार आज सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 27 May 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

एकादशी – 06:21 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 25 ए एम

सूर्यास्त का समय : 07: 12 पी एम

चंद्रोदय का समय: 03:51

चंद्रास्त का समय : 03:01 , मई 28

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नक्षत्र :

हस्त – 05:56 तक

आज का करण :

विष्टि – 06:21 तक

बव – 07:06 तक

आज का योग

व्यतीपात – 03:25 , मई 28 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: बुधवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

ज्येष्ठ (अधिक) – पूर्णिमान्त

ज्येष्ठ (अधिक) – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:36 से 03:31 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:03 से 04:44 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:58 से 12:39 , मई 28 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:10 से 07:31

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 11:51 से 12:46 तक रहेगा. राहुकाल 12:18 से 02:02 तक रहेगा. यमगण्ड 07:08 से 08:52 तक रहेगा. गुलिक काल 10:35 से 12:18

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.