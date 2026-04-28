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Aaj Ka Panchang 28 April 2026 Bhaum Pradosh Vrat Today Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj Ka Panchang 28 April 2026: भौम प्रदोष व्रत आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

आज का पंचांग 28 April 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 28 अप्रैल 2026, मंगलवार दिन के विषय में. आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 28 April 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 28 अप्रैल 2026, मंगलवार का दिन है. आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज मोहिनी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा. आज शाम 6 बजकर 51 मिनट से त्रयोदशी तिथि शुरू होगी इसलिए आज भौम प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा. बता दें कि प्रदोष व्रत के दिन शिव जी का पूजन शाम के समय किया जाता है यही वजह है कि इस व्रत की तिथि उदयातिथि के अनुसार नहीं, बल्कि प्रदोष काल के अनुसार तय होती है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

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आज का पंचांग- 28 April 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

द्वादशी – 06:51 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 43 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 54 पी एम

चंद्रोदय का समय: 04:04

चंद्रास्त का समय : 04:00 , अप्रैल 29

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नक्षत्र :

उत्तराफाल्गुनी – 10:36 तक

आज का करण :

बव – 06:30 तक

बालव – 06:51 तक

आज का योग

व्याघात – 09:04 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: मंगलवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

वैशाख – पूर्णिमान्त

वैशाख – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:52 से 12:45 . विजय मुहूर्त 02:31 से 03:23 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:17 से 05:00 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:57 से 12:40 , अप्रैल 29 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:53 से 07:15

दुर्मुहूर्त 08:21 से 09:14 तक रहेगा. राहुकाल 03:37 से 05:16 तक रहेगा. यमगण्ड 09:01 से 10:40 तक रहेगा. गुलिक काल 12:19 से 01:58

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.