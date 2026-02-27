Hindi Faith Hindi

Aaj Ka Panchang 28 February 2026 Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 28 February 2026: आमलकी एकादशी व्रत का पारण आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 28 February 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 28 फरवरी 2026, शनिवार दिन के विषय में. आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है.

Aaj Ka Panchang 28 February 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 28 फरवरी 2026, शनिवार है. आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज आमलकी एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा. आज त्रिपुष्कर योग और सौभाग्य योग का निर्माण हो रहा है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 28 February 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

द्वादशी – 08:43 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 06: 48 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 21 पी एम

चंद्रोदय का समय: 03:1

चंद्रास्त का समय : 05:22 , मार्च 01

नक्षत्र :

पुनर्वसु – 09:35 तक

आज का करण :

बव – 09:36 तक

बालव – 08:43 तक

आज का योग

सौभाग्य – 05:02 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: शनिवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

फाल्गुन – पूर्णिमान्त

फाल्गुन – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:12 से 12:58 . विजय मुहूर्त 02:30 से 03:16 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:08 से 05:58 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:09 , मार्च 01 से 12:59 , मार्च 01 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:19 से 06:44

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 06:48 से 07:34 तक रहेगा. राहुकाल 09:41 से 11:08 तक रहेगा. यमगण्ड 02:01 से 03:28 तक रहेगा. गुलिक काल 06:48 से 08:15

