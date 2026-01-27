Hindi Faith Hindi

Aaj Ka Panchang 28 January 2026 Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 28 January 2026: रोहिणी व्रत आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 28 January 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 28 जनवरी 2026, बुधवार दिन के विषय में. आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है.

Aaj Ka Panchang 28 January 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 28 जनवरी 2026, बुधवार है. आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही रवि योग का भी निर्माण हो रहा है. जिन्हें शुभ योग माना गया है और इसमें यदि कोई शुभ काम किया जाए तो उसमें सफलता मिलती है. इसके अलावा आज भद्रा का भी साया रहेगा जिसे पंचांग का अशुभ मुहूर्त माना जाता है. आज सुबह 9 बजकर 26 मिनट तक कृतिका नक्षत्र बन रहा है और इसके बाद रोहिणी नक्षत्र बनेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 28 January 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

दशमी – 04:35 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 07: 12 ए एम

सूर्यास्त का समय : 05: 58 पी एम

चंद्रोदय का समय: 01: 03 पी एम

चंद्रास्त का समय : 03:49 , जनवरी 29

नक्षत्र :

कृत्तिका – 09:26 तक

रोहिणी

आज का करण :

गर – 04:35 तक

वणिज – 03:16 , जनवरी 29 तक

आज का योग

ब्रह्म – 11:54 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: बुधवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

माघ – पूर्णिमान्त

माघ – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:23 से 03:06 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:26 से 06:19 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:08 , जनवरी 29 से 01:01 , जनवरी 29 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 05:55 से 06:22

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 12:13 से 12:57 तक रहेगा. राहुकाल 12:35 से 01:56 तक रहेगा. यमगण्ड 08:33 से 09:53 तक रहेगा. गुलिक काल 11:14 से 12:35

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.