Aaj Ka Panchang 28 June 2026: आज बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 28 June 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 28 जून 2026, रविवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ रवि योग का भी निर्माण हो रहा है. लेकिन इसके साथ ही आज भद्रा का भी साया रहेगा. ऐसे में कोई भी शुभ कार्य कार्य करने से पहले मुहूर्त जरूर देखें. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
चतुर्दशी – 03:06 ए एम, जून 29 तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 26 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 23 पी एम
चंद्रोदय का समय: 05:26 पी एम
चंद्रास्त का समय : 04:22 ए एम, जून 29
नक्षत्र:
ज्येष्ठा – 01:08 ए एम, जून 29 तक
आज का करण :
गर – 01:54 पी एम तक
वणिज – 03:06 ए एम, जून 29 तक
आज का योग
शुभ – 01:30 पी एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त
ज्येष्ठ – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:52 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:44 पी एम से 03:40 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:05 ए एम से 04:46 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:04 ए एम, जून 29 से 12:45 ए एम, जून 29 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:22 पी एम से 07:42 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 03:15 पी एम से 05:03 पी एम तक रहेगा. रवि योग 05:26 ए एम से 01:08 ए एम, जून 29 तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 01:08 ए एम, जून 29 से 05:26 ए एम, जून 29 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 05:31 पी एम से 06:27 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 05:38 पी एम से 07:23 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 12:24 पी एम से 02:09 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 03:54 पी एम से 05:38 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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