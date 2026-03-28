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Aaj Ka Panchang 28 March 2026 Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 28 March 2026: नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 28 March 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 28 मार्च 2026, शनिवार दिन के विषय में. आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 28 March 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 28 मार्च 2026, शनिवार का दिन है. आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है और रवि योग बन रहा है. लेकिन आ दोपहर भद्रा काल शुरू होगा जो कि 29 मार्च को सुबह समाप्त होगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 28 March 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

दशमी – 08:45 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 06: 16 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 37 पी एम

चंद्रोदय का समय: 02:12

चंद्रास्त का समय : 03:55 , मार्च 29

नक्षत्र :

पुष्य – 02:50 तक

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आज का करण :

गर – 08:45 तक

वणिज – 08:13 तक

आज का योग

सुकर्मा – 08:06 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: शनिवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

चैत्र – पूर्णिमान्त

चैत्र – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:02 से 12:51 . विजय मुहूर्त 02:30 से 03:19 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:43 से 05:29 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:03 , मार्च 29 से 12:49 , मार्च 29 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:35 से 06:59

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 06:16 से 07:05 तक रहेगा. राहुकाल 09:21 से 10:54 तक रहेगा. यमगण्ड 01:59 से 03:32 तक रहेगा. गुलिक काल 06:16 से 07:49

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.