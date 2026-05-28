Aaj Ka Panchang 28 May 2026: गुरु प्रदोष व्रत आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 28 May 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 28 मई 2026, गुरुवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है जो कि सुबह 7 बजकर 56 मिनट तक रहेगी और इसलिए आज पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा. इसके अलावा आज पुरुषोत्तम मास का 12वां दिन है और आज गुरु प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
एकादशी – 06:21 ए एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 25 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 12 पी एम
चंद्रोदय का समय: 04:47 पी एम
चंद्रास्त का समय : 03:34 ए एम, मई 29
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नक्षत्र :
चित्रा – 08:08 ए एम तक
आज का करण :
बालव – 07:56 ए एम तक
कौलव – 08:51 पी एम तक
आज का योग
वरीयान् – 03:55 ए एम, मई 29 तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
ज्येष्ठ (अधिक) – पूर्णिमान्त
ज्येष्ठ (अधिक) – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:46 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:36 पी एम से 03:32 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:03 ए एम से 04:44 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:58 पी एम से 12:39 ए एम, मई 29 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:11 पी एम से 07:32 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 12:55 ए एम, मई 29 से 02:41 ए एम, मई 29 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 10:01 ए एम से 10:56 ए एम, 03:32 पी एम से 04:27 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 02:02 पी एम से 03:45 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 05:25 ए एम से 07:08 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 08:52 ए एम से 10:35 ए एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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