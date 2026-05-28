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Aaj Ka Panchang 28 May 2026: गुरु प्रदोष व्रत आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 28 May 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 28 मई 2026, गुरुवार दिन के विषय में. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है.

Written by: Renu Yadav
Published: May 28, 2026, 6:34 AM IST
Aaj Ka Panchang 28 May 2026: गुरु प्रदोष व्रत आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 28 May 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 28 मई 2026, गुरुवार का दिन है. आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है जो कि सुबह 7 बजकर 56 मिनट तक रहेगी और इसलिए आज पद्मिनी एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा. इसके अलावा आज पुरुषोत्तम मास का 12वां दिन है और आज गुरु प्रदोष व्रत भी रखा जाएगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 28 May 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

और पढ़ें: Aaj Ka Panchang 27 May 2026: पद्मिनी एकादशी व्रत आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

एकादशी – 06:21 ए एम तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 25 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 12 पी एम
चंद्रोदय का समय: 04:47 पी एम
चंद्रास्त का समय : 03:34 ए एममई 29

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नक्षत्र :
चित्रा – 08:08 ए एम तक

आज का करण :
बालव – 07:56 ए एम तक
कौलव – 08:51 पी एम तक

आज का योग
वरीयान् – 03:55 ए एममई 29 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: गुरुवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:
1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:
ज्येष्ठ (अधिक) – पूर्णिमान्त
ज्येष्ठ (अधिक) – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:51 ए एम से 12:46 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:36 पी एम से 03:32 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:03 ए एम से 04:44 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:58 पी एम से 12:39 ए एम, मई 29 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:11 पी एम से 07:32 पी एम तक रहेगा.  अमृत काल 12:55 ए एम, मई 29 से 02:41 ए एम, मई 29 तक रहेगा.

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 10:01 ए एम से 10:56 ए एम, 03:32 पी एम से 04:27 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 02:02 पी एम से 03:45 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 05:25 ए एम से 07:08 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 08:52 ए एम से 10:35 ए एम तक रहेगा. 

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

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रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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