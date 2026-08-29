Aaj ka Panchang 29 August 2026: आज से शुरू हुआ भाद्रपद माह, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 29 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 29 अगस्त 2026, शनिवार का दिन है. आज से भाद्रपद माह शुरू हो गया है और आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. पंचांग के अनुसार आज त्रिपुष्कर योग बन रहा है जिसे बेहद ही शुभ माना जाता है. लेकिन इसके साथ ही पंचक का भी साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
प्रतिपदा – 09:56 ए एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 27 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 46 पी एम
चंद्रोदय का समय: 07:27पी एम
चंद्रास्त का समय : 06:45 ए एम
नक्षत्र:
पूर्व भाद्रपद – 03:42 ए एम, अगस्त 30 तक
आज का करण :
कौलव – 09:56 ए एम तक
तैतिल – 09:50 पी एम तक
आज का योग
सुकर्मा – 06:36 ए एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
भाद्रपद – पूर्णिमान्त
श्रावण – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:47 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:30 पी एम से 03:21 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:28 ए एम से 05:13 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:44 ए एम, अगस्त 30 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:46 पी एम से 07:09 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 07:32 पी एम से 09:10 पी एम तक रहेगा. त्रिपुष्कर योग 09:56 ए एम से 03:42 ए एम, अगस्त 30 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 05:57 ए एम से 06:49 ए एम, 06:49 ए एम से 07:40 ए एम तक रहेगा. राहुकाल 09:10 ए एम से 10:46 ए एम तक रहेगा. यमगण्ड 01:58 पी एम से 03:34 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 05:57 ए एम से 07:34 ए एम तक रहेगा. पञ्चक पूरे दिन रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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