Aaj Ka Panchang 29 July 2026: गुरु पूर्णिमा व्रत आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 29 July 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 29 जुलाई 2026, बुधवार का दिन है. आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है जिसे गुरु पूर्णिमा कहते हैं. इस दिन गंगा नदी में स्नान करना व दान करना बेहद ही शुभ व फलदायी माना गया है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
पूर्णिमा – 08:05 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 40 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 14 पी एम
चंद्रोदय का समय: 07: 21 पी एम
चंद्रास्त का समय : चन्द्रास्त नहीं
नक्षत्र:
उत्तराषाढा – 03:37 पी एम तक
आज का करण :
विष्टि – 07:14 ए एम तक
बव – 08:05 पी एम तक
आज का योग
प्रीति – 11:58 पी एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
आषाढ़ – पूर्णिमान्त
आषाढ़ – अमान्त
इसे भी पढ़ें: Guru Purnima 2026: आज गुरु पूर्णिमा के दिन घर पर ही कर सकते हैं गंगा स्नान! बस जान लें सही तरीका और नियम
आज अभिजित मुहूर्त कोई नहीं. विजय मुहूर्त 02:43 पी एम से 03:37 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:17 ए एम से 04:59 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:07 ए एम, जुलाई 30 से 12:49 ए एम, जुलाई 30 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:14 पी एम से 07:35 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 08:34 ए एम से 10:20 ए एम तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:55 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 12:27 पी एम से 02:09 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 07:22 ए एम से 09:04 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 10:46 ए एम से 12:27 पी एम तक रहेगा. भद्रा 05:41 ए एम से 07:14 ए एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें