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Aaj Ka Panchang 30 April 2026 Narasimha Jayanti Today Panchang In Hindi Note The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj Ka Panchang 30 April 2026: आज नरसिंह जयंती पर बन रहा है रवि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

आज का पंचांग 30 April 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 30 अप्रैल 2026, गुरुवार दिन के विषय में. आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है.

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 30 April 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 30 अप्रैल 2026, गुरुवार का दिन है. आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज नरसिंह जयंती मनाई जा रही है. बता दें कि भगवान नरसिंह भगवान विष्णु का ही चौथा अवतार हैं. पंचांग के अनुसार आज रवि योग का निर्माण हो रहा है और भद्रा का भी साया रहेगा. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 30 April 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

चतुर्दशी – 09:12 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 41 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 56 पी एम

चंद्रोदय का समय: 05:56

चंद्रास्त का समय : 04:59 , मई 01

नक्षत्र :

चित्रा – 02:16 , मई 01 तक

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आज का करण :

गर – 08:29 तक

वणिज – 09:12 तक

आज का योग

वज्र – 08:55 तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: गुरुवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

वैशाख – पूर्णिमान्त

वैशाख – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:52 से 12:45 . विजय मुहूर्त 02:31 से 03:24 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:15 से 04:58 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:57 से 12:40 , मई 01 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:54 से 07:16

दुर्मुहूर्त 10:06 से 10:59 तक रहेगा. राहुकाल 01:58 से 03:37 तक रहेगा. यमगण्ड 05:41 से 07:21 तक रहेगा. गुलिक काल 09:00 से 10:39

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.