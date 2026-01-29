  • Hindi
  • Faith Hindi
  • Aaj Ka Panchang 30 January 2026 Shukra Pradosh Vrat Today Note Down The Auspicious And Inauspicious Times Of The Day Know The Time Of Rahukaal

Aaj ka Panchang 30 January 2026: शुक्र प्रदोष व्रत आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 30 January 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 30 जनवरी 2026, शुक्रवार दिन के विषय में. आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है.

Published date india.com Published: January 29, 2026 5:40 PM IST
email india.com By Renu Yadav email india.com twitter india.com
Aaj ka Panchang 30 January 2026: शुक्र प्रदोष व्रत आज, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 30 January 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 30 जनवरी 2026, शुक्रवार है. आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और सुबह 11 बजकर 9 मिनट से त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. त्रयोदशी तिथि की शाम को प्रदोष व्रत का पूजन किया जाता है और आज शुक्र प्रदोष व्रत रखा जाएगा. यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन उनका विधि—विधान से पूजन करना बहुत ही फलदायी माना गया है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 30 January 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

द्वादशी – 11:09 ए एम तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 07: 11 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 00 पी एम
चंद्रोदय का समय: 03: 07 पी एम
चंद्रास्त का समय : 05:54 ए एमजनवरी 31

नक्षत्र :
आर्द्रा – 03:27 ए एमजनवरी 31 तक

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

आज का करण :
बालव – 11:09 ए एम तक
कौलव – 09:46 पी एम तक

आज का योग
वैधृति – 04:58 पी एम तक

आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष

आज का वार: शुक्रवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:
1947 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:
2082 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:
माघ – पूर्णिमान्त
माघ – अमान्त

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:14 पी एम से 12:57 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:23 पी एम से 03:07 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:25 ए एम से 06:18 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:09 ए एमजनवरी 31 से 01:01 ए एम, जनवरी 31 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 05:57 पी एम से 06:24 पी एम तक रहेगा. रवि योग 07:11 ए एम से 07:31 ए एम तक रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग 03:27 ए एम, जनवरी 31 से 07:10 ए एम, जनवरी 31 तक रहेगा.

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 09:21 ए एम से 10:04 ए एम, 12:57 पी एम से 01:40 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 11:14 ए एम से 12:35 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 03:18 पी एम से 04:39 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 08:32 ए एम से 09:53 ए एम तक रहेगा.  

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.