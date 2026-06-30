Aaj Ka Panchang 30 June 2026: आषाढ़ महीना प्रारंभ, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 30 June 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 30 जून 2026, मंगलवार का दिन है. आज से आषाढ़ माह आरंभ हो रहा है जो कि हिंदी कैलेंडर का चौथा महीना है और आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
प्रतिपदा – पूर्ण रात्रि तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 26 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 23 पी एम
चंद्रोदय का समय: 08:03 पी एम
चंद्रास्त का समय : चन्द्रास्त नहीं
नक्षत्र:
पूर्वाषाढा – पूर्ण रात्रि तक
आज का करण :
बालव – 06:33 पी एम तक
कौलव – पूर्ण रात्रि तक
आज का योग
ब्रह्म – 03:19 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
ज्येष्ठ – पूर्णिमान्त
ज्येष्ठ – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 11:57 ए एम से 12:53 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 002:44 पी एम से 03:40 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:06 ए एम से 04:46 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:05 ए एम, जुलाई 01 से 12:45 ए एम, जुलाई 01 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:22 पी एम से 07:42 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 01:29 ए एम, जुलाई 01 से 03:17 ए एम, जुलाई 01 तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 08:14 ए एम से 09:10 ए एम, 11:25 पी एम से 12:05 ए एम, जुलाई 01 तक रहेगा. राहुकाल 03:54 पी एम से 05:39 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 08:56 ए एम से 10:40 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 12:25 पी एम से 02:09 पी एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्था पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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