Aaj ka Panchang 31 August 2026: आज है कजरी तीज, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 31 August 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 31 अगस्त 2026, सोमवार दिन के विषय में. आज से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/faith-hindi/aaj-ka-panchang-31-august-2026-kajari-teej-today-panchang-in-hindi-note-the-time-of-rahu-kaal-read-the-complete-panchang-here-8512551/ Copy

Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 31 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 31 अगस्त 2026, सोमवार का दिन है. आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और कजरी तीज का व्रत रखा जाएगा. यह व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना से रखती हैं. आज भद्रा और पंचक का साया भी रहेगा. इसलिए कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले पंचांग जरूर देखें. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 31 August 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

तृतीया – 08:50 तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 58 ए एम

सूर्यास्त का समय : 06: 44 पी एम

चंद्रोदय का समय: 08:29

चंद्रास्त का समय : 08:43

नक्षत्र:

रेवती – 03:23 , सितम्बर 01 तक

आज का करण :

विष्टि – 08:50 तक

बव – 08:19 तक



आज का योग

गण्ड – 01:51 , सितम्बर 01 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: सोमवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:

1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:

2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:

2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:

भाद्रपद – पूर्णिमान्त

श्रावण – अमान्त

इसे भी पढ़ें: September Vrat Tyohar List: कृष्ण जन्माष्टमी से लेकर गणेशोत्सव तक…सितंबर में आएंगे कई बड़े व्रत-त्योहार, यहां देखें लिस्ट



आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:56 से 12:47 . विजय मुहूर्त 02:29 से 03:20 तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:29 से 05:14 तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:59 से 12:44 , सितम्बर 01 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:44 से 07:06

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 12:47 से 01:38 तक रहेगा. राहुकाल 07:34 से 09:10 तक रहेगा. यमगण्ड 10:46 से 12:21 तक रहेगा. गुलिक काल 01:57 से 03:33

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.