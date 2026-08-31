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Aaj ka Panchang 31 August 2026: आज है कजरी तीज, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 31 August 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 31 अगस्त 2026, सोमवार दिन के विषय में. आज से भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है.

Written by: Renu Yadav
Published: August 31, 2026, 7:06 AM IST
Aaj ka Panchang 31 August 2026: आज है कजरी तीज, नोट करें राहुकाल का समय, यहां पढ़ें पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 31 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 31 अगस्त 2026, सोमवार का दिन है. आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और कजरी तीज का व्रत रखा जाएगा. यह व्रत सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना से रखती हैं. आज भद्रा और पंचक का साया भी रहेगा. इसलिए कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले पंचांग जरूर देखें. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 31 August 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

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तृतीया – 08:50 ए एम तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 58 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 44 पी एम
चंद्रोदय का समय: 08:29पी एम
चंद्रास्त का समय : 08:43 ए एम

नक्षत्र:
रेवती – 03:23 ए एमसितम्बर 01 तक

आज का करण :
विष्टि – 08:50 ए एम तक
बव – 08:19 पी एम तक

आज का योग
गण्ड – 01:51 ए एमसितम्बर 01 तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: सोमवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:
1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:
भाद्रपद – पूर्णिमान्त
श्रावण – अमान्त

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आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:47 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:29 पी एम से 03:20 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:29 ए एम से 05:14 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 11:59 पी एम से 12:44 ए एम, सितम्बर 01 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 06:44 पी एम से 07:06 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 01:01 ए एम, सितम्बर 01 से 02:36 ए एम, सितम्बर 01 तक रहेगा. 

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 12:47 पी एम से 01:38 पी एम, 03:20 पी एम से 04:11 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 07:34 ए एम से 09:10 ए एम तक रहेगा. यमगण्ड 10:46 ए एम से 12:21 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 01:57 पी एम से 03:33 पी एम तक रहेगा. पञ्चक 05:58 ए एम से 03:23 ए एम, सितम्बर 01 तक रहेगा. भद्रा 05:58 ए एम से 08:50 ए एम तक रहेगा.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

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