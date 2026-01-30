By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Aaj ka Panchang 31 January 2026: नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय
Aaj Ka Panchang 31 January 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 31 जनवरी 2026, शनिवार दिन के विषय में. आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है.
Aaj Ka Panchang 31 January 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 31 जनवरी 2026, शनिवार है. आज माघ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और सुबह 8 बजकर 25 मिनट से चतुर्दशी तिथि शुरू होगी. पंचांग के अनुसार आज रवि योग बन रहा है जो कि सुबह 7 बजकर 10 मिनट से लेकर 1 फरवरी को सुबह 1 बजकर 34 मिनट तक रहेगा. आज सुबह 5 बजे से भद्राकाल भी शुरू होगा और दिनभर रहेगा. हिंदू धर्म में भद्रा को अशुभ मुहूर्त माना गया है और इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
आज का पंचांग- 31 January 2026 (Aaj Ka Panchang)
तिथि
त्रयोदशी – 08:25 ए एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 07: 10 ए एम
सूर्यास्त का समय : 06: 01 पी एम
चंद्रोदय का समय: 04: 17 पी एम
चंद्रास्त का समय : 06:45 ए एम, फरवरी 01
नक्षत्र :
पुनर्वसु – 01:34 ए एम, फरवरी 01 तक
आज का करण :
तैतिल – 08:25 ए एम तक
गर – 07:07 पी एम तक
आज का योग
विष्कम्भ – 01:33 पी एम तक
आज का पक्ष : शुक्ल पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1947 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2082 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
माघ – पूर्णिमान्त
माघ – अमान्त
आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)
आज अभिजित मुहूर्त 12:14 पी एम से 12:57 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:24 पी एम से 03:07 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 05:25 ए एम से 06:18 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:09 ए एम, फरवरी 01 से 01:02 ए एम, फरवरी 01 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 05:58 पी एम से 06:24 पी एम तक रहेगा. रवि योग 07:10 ए एम से 01:34 ए एम, फरवरी 01 तक रहेगा.
आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)
दुर्मुहूर्त 07:10 ए एम से 07:54 ए एम, 07:54 ए एम से 08:37 ए एम तक रहेगा. राहुकाल 09:53 ए एम से 11:14 ए एम तक रहेगा. यमगण्ड 01:57 पी एम से 03:18 पी एम तक रहेगा. गुलिक काल 07:10 ए एम से 08:32 ए एम तक रहेगा. भद्रा 05:52 ए एम, फरवरी 01 से 07:10 ए एम, फरवरी 01 तक रहेगा.
