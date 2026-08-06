Aaj ka Panchang 06 August 2026: सावन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आज, नोट करें शुभ मुहूर्त, राहुकाल समेत पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 06 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 06 अगस्त 2026, गुरुवार का दिन है. आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है. अगर आज आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार पूरा पंचांग जरूर देखें ताकि मुहूर्त का पता चले. ध्यान रखें कि राहुकाल में कोई शुभ काम नहीं किया जाता. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.
तिथि
अष्टमी – 06:52 पी एम तक
आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय
सूर्योदय का समय : 05: 45 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 08 पी एम
चंद्रोदय का समय: 11: 46 पी एम
चंद्रास्त का समय : 12:57 पी एम
नक्षत्र:
भरणी – 08:13 पी एम तक
आज का करण :
बालव – 07:50 ए एम तक
कौलव – 06:52 पी एम तक
आज का योग
गण्ड – 03:01 पी एम तक
आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष
हिन्दू लूनर दिनांक
शक सम्वत:
1948 विश्वावसु
विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त
गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल
चन्द्रमास:
श्रावण – पूर्णिमान्त
आषाढ़ – अमान्त
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आज अभिजित मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:54 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:41 पी एम से 03:34 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:20 ए एम से 05:03 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:06 ए एम, अगस्त 07 से 12:48 ए एम, अगस्त 07 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:08 पी एम से 07:30 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 03:38 पी एम से 05:10 पी एम तक रहेगा.
दुर्मुहूर्त 10:13 ए एम से 11:07 ए एम, 03:34 पी एम से 04:28 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 02:07 पी एम से 03:48 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 05:45 ए एम से 07:26 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 09:06 ए एम से 10:46 ए एम तक रहेगा.
डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.
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