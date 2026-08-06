EnglishHindi

Aaj ka Panchang 06 August 2026: सावन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आज, नोट करें शुभ मुहूर्त, राहुकाल समेत पूरा पंचांग

Aaj Ka Panchang 06 August 2026: दैनिक पंचांग के इस भाग में हम जानेंगे 06 अगस्त 2026, गुरुवार दिन के विषय में. आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है.

Written by: Renu Yadav
Published: August 6, 2026, 7:28 AM IST
Aaj ka Panchang 06 August 2026: सावन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आज, नोट करें शुभ मुहूर्त, राहुकाल समेत पूरा पंचांग
Aaj Ka Panchang

Aaj Ka Panchang 06 August 2026: दैनिक पंचांग के अनुसार आज 06 अगस्त 2026, गुरुवार का दिन है. आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है. अगर आज आप कोई नया काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार पूरा पंचांग जरूर देखें ताकि मुहूर्त का पता चले. ध्यान रखें कि राहुकाल में कोई शुभ काम नहीं किया जाता. आइए जानते हैं, कैसी रहेगी राहुकाल की स्थिति और दिनभर के शुभ व अशुभ मुहूर्त के बारे में. यहां पढ़ें पूरा पंचांग.

आज का पंचांग- 06 August 2026 (Aaj Ka Panchang)

तिथि

और पढ़ें: Aaj Ka Panchang 05 August 2026: आज मासिक कालाष्टमी पर बन रहा है रवि योग, नोट करें दिन के शुभ-अशुभ मुहूर्त, जानें राहुकाल का समय

अष्टमी – 06:52 पी एम तक

आज सूर्योदय-सूर्यास्त और चंद्रोदय-चंद्रास्त का समय

सूर्योदय का समय : 05: 45 ए एम
सूर्यास्त का समय : 07: 08 पी एम
चंद्रोदय का समय: 11: 46 पी एम
चंद्रास्त का समय : 12:57 पी एम

नक्षत्र:
भरणी – 08:13 पी एम तक

आज का करण :
बालव – 07:50 ए एम तक
कौलव – 06:52 पी एम तक

आज का योग
गण्ड – 03:01 पी एम तक

आज का पक्ष : कृष्ण पक्ष

आज का वार: गुरुवार

हिन्दू लूनर दिनांक

शक सम्वत:
1948 विश्वावसु

विक्रम सम्वत:
2083 कालयुक्त

गुजराती सम्वत:
2082 पिङ्गल

चन्द्रमास:
श्रावण – पूर्णिमान्त
आषाढ़ – अमान्त

इसे भी पढ़ें: Budhaditya Yog 2026: 5 अगस्त को बनेगा बुधादित्य योग! इन राशियों पर होगी धन और तरक्की की बारिश

आज का शुभ मुहूर्त (Aaj Ka Shubh Muhurat)

आज अभिजित मुहूर्त 12:00 पी एम से 12:54 पी एम तक रहेगा. विजय मुहूर्त 02:41 पी एम से 03:34 पी एम तक रहेगा. ब्रह्म मुहूर्त 04:20 ए एम से 05:03 ए एम तक रहेगा. आज निशिता मुहूर्त 12:06 ए एमअगस्त 07 से 12:48 ए एम, अगस्त 07 तक रहेगा. गोधूलि मुहूर्त 07:08 पी एम से 07:30 पी एम तक रहेगा. अमृत काल 03:38 पी एम से 05:10 पी एम तक रहेगा. 

आज का अशुभ मुहूर्त (Aaj Ka Ashubh Muhurat)

दुर्मुहूर्त 10:13 ए एम से 11:07 ए एम, 03:34 पी एम से 04:28 पी एम तक रहेगा. राहुकाल 02:07 पी एम से 03:48 पी एम तक रहेगा. यमगण्ड 05:45 ए एम से 07:26 ए एम तक रहेगा. गुलिक काल 09:06 ए एम से 10:46 ए एम तक रहेगा. 

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां वैदिक पंचांग पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Faith Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Renu Yadav

Renu Yadav

रेनू यादव, India.Com हिंदी में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद कार्यरत हैं. हिंदी पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्हें टेक्नोलॉजी, धर्म, लाइफस्टाइल, हेल्थ व अन्य विषयों ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.