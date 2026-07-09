10 July Rashifal: शुक्रवार को योगिनी एकादशी पर चमकेगा इन 4 राशियों का सितारा, खुलेगा तरक्की का रास्ता

आज का राशिफल 10 जुलाई 2026: शुक्रवार को योगिनी एकादशी के महासंयोग पर मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि वालों का चमकेगा भाग्य, खुलेगा तरक्की का रास्ता. जानें सभी 12 राशियों का हाल.

Written by: Neha Awasthi Edited by: Neha Awasthi
Published: July 9, 2026, 9:44 PM IST
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12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

10 July Rashifal: 10 जुलाई 2026, शुक्रवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है. यह पावन व्रत समस्त पापों को दूर कर जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति लाने वाला माना गया है. शुक्रवार के दिन इस एकादशी का आना बेहद शुभ संयोग बना रहा है, जिससे मां लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की संयुक्त महा-कृपा बरसने वाली है. ज्योतिषीय गणना और ग्रहों के गोचर के अनुसार, कल का दिन विशेष रूप से मेष, वृषभ, कन्या और धनु राशि के जातकों के लिए तरक्की के नए द्वार खोलने वाला है. इन राशियों का सितारा बुलंदियों पर रहेगा और करियर से लेकर बिजनेस तक में बड़े लाभ के योग बनेंगे. आइए जानते हैं कल सभी 12 राशियों का विस्तृत और सटीक भविष्यफल.

12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

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मेष (Aries): कल योगिनी एकादशी पर आपके सितारे बुलंद रहेंगे. मां लक्ष्मी की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. यदि आप नया बिजनेस या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार कर रहे हैं, तो कल का दिन सर्वोत्तम है. रुके हुए सभी काम गति पकड़ेंगे.

वृषभ (Taurus): कल का दिन आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलने वाला साबित होगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा, जिससे आपके सीनियर और बॉस आपसे बेहद प्रभावित होंगे. परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा.

मिथुन (Gemini): कल आपके लिए करियर के नए विकल्प सामने आ सकते हैं. कला, लेखन, मीडिया या डिजिटल फील्ड से जुड़े लोगों को कल कोई बड़ा और फायदेमंद अवसर मिल सकता है. दोस्तों के साथ मिलकर आप भविष्य की किसी नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं.

कर्क (Cancer) – [ALERT]: कल आपको पैसों के लेन-देन और निवेश के मामलों में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है. किसी को भी बड़ा कर्ज या उधार देने की गलती न करें, अन्यथा वह पैसा लंबे समय के लिए फंस सकता है. कोई भी वित्तीय फैसला जल्दबाजी में न लें.

सिंह (Leo): कल आपको कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा. नौकरी में प्रमोशन या सैलरी बढ़ने की बात आगे बढ़ सकती है. समाज में आपके संपर्क मजबूत होंगे, जिससे भविष्य में बड़ा लाभ होगा.

कन्या (Virgo): कल भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है. बिजनेस में नए ऑर्डर्स या बड़ी डील मिलने से आपका मुनाफा दोगुना हो सकता है. छात्रों के लिए दिन बेहद अनुकूल है, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शुभ समाचार मिल सकता है.

तुला (Libra) – [ALERT]: कल आपको अपनी वाणी और गुस्से पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा. ऑफिस में किसी कलीग या सीनियर के साथ तीखी बहस होने की आशंका है, जिससे आपकी बनाई हुई इमेज खराब हो सकती है. शांत रहकर दिन बिताएं और गॉसिप से दूर रहें.

वृश्चिक (Scorpio): कल प्रॉपर्टी, जमीन-जायदाद या कोर्ट-कचहरी से जुड़े पुराने मामलों में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है. आपके विरोधी चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे. नौकरी में बदलाव का विचार कर रहे लोगों के लिए कल का दिन उत्तम है.

धनु (Sagittarius): व्यापारिक दृष्टिकोण से कल का दिन आपके लिए बेहद भाग्यशाली रहेगा. बिजनेस के सिलसिले में की गई यात्राएं कल पूरी तरह सफल और लाभदायक सिद्ध होंगी. योगिनी एकादशी के पावन अवसर पर जीवनसाथी की सलाह से आपके करियर को एक नई दिशा मिलेगी.

मकर (Capricorn): कल आपकी रचनात्मक और सोचने की क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको नए और इनोवेटिव आइडियाज आएंगे. संतान पक्ष से कोई बेहद सुखद समाचार मिलने की संभावना है, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा.

कुंभ (Aquarius): कल आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में अधिक लगेगा. योगिनी एकादशी के अवसर पर परिवार के साथ किसी मंदिर या धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बन सकता है. व्यापारिक मामलों में दिन सामान्य रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

मीन (Pisces) – [ALERT]: कल आपको वाहन चलाते समय या सड़क पर चलते समय बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है, दुर्घटना के योग बन रहे हैं. इसके अलावा सुख-सुविधाओं की चीजों पर फिजूलखर्ची करने से बचें, अन्यथा आपका मासिक बजट पूरी तरह डगमगा सकता है.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

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नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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