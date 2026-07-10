11 July Rashifal: शनिवार को 'भद्र राजयोग' खोलेगा इन 3 राशियों के भाग्य का ताला, शनिदेव की कृपा से बरसेगा छप्परफाड़ धन!

राशिफल 11 जुलाई 2026: शनिवार को बनने जा रहा है दुर्लभ भद्र राजयोग. वृषभ, मिथुन और कन्या राशि वालों की चमकेगी किस्मत, होगा बंपर धन लाभ. जानें सभी 12 राशियों का विस्तृत हाल.

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11 July Rashifal: 11 जुलाई 2026, शनिवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है. शनिवार का दिन कर्मफल दाता भगवान शनिदेव जी को समर्पित होता है. ज्योतिषीय गणना और ग्रहों के गोचर के अनुसार, कल ग्रहों की एक अत्यंत शुभ और दुर्लभ स्थिति से ‘भद्र राजयोग’ का निर्माण हो रहा है. इस राजयोग के प्रभाव से कल का दिन वृषभ, मिथुन और कन्या राशि के जातकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं रहने वाला है. इन राशियों को करियर में बड़ी तरक्की, मान-सम्मान और अचानक गुप्त धन लाभ होने के प्रबल योग हैं. वहीं दूसरी ओर, कुछ राशियों को कल शनिदेव के प्रकोप और गोचर के कारण बेहद संभलकर रहना होगा. आइए जानते हैं कल सभी 12 राशियों का विस्तृत और सटीक भविष्यफल.

12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल

मेष (Aries): कल का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा. कार्यस्थल पर काम का बोझ बढ़ सकता है, जिससे मानसिक तनाव महसूस होगा. आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और बिना सोचे-समझे किसी बड़े प्रोजेक्ट में हाथ न डालें.

वृषभ (Taurus) – [LUCKY]: भद्र राजयोग के प्रभाव से कल आपके भाग्य के सितारे बुलंदियों पर रहेंगे. लंबे समय से अटके हुए व्यापारिक सौदे कल फाइनल हो सकते हैं, जिससे बड़ा मुनाफा होगा. नौकरी में प्रमोशन की बात आगे बढ़ेगी.

मिथुन (Gemini) – [LUCKY]: कल का दिन आपके लिए आर्थिक रूप से बेहद शानदार रहने वाला है. भद्र राजयोग आपकी राशि में धन के नए स्रोत खोलेगा. पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई पुराना विवाद कल आपके पक्ष में हल हो सकता है.

कर्क (Cancer): कल आपको पारिवारिक मामलों में थोड़ा संयम से काम लेना होगा. जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं. व्यापार में नया निवेश करने के लिए अभी समय सही नहीं है, थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा.

सिंह (Leo): कल कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत होगी. सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा. सामाजिक धार्मिक कार्यों में हिस्सा लेने से समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

कन्या (Virgo) – [LUCKY]: कल भद्र राजयोग की महा-कृपा सीधे आपकी राशि पर बरसने वाली है. आपकी बौद्धिक क्षमता और सही निर्णयों से व्यापार में कोई बड़ी सफलता हाथ लगेगी. नौकरीपेशा लोगों को नया और बेहतर जॉब ऑफर मिल सकता है.

तुला (Libra) – [ALERT]: शनिवार का दिन होने के कारण कल आपको अपनी सेहत और कीमती सामान के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी. यात्रा करते समय जेबकतरों और दुर्घटनाओं से सतर्क रहें. पैसों के लेन-देन में लापरवाही भारी पड़ सकती है.

वृश्चिक (Scorpio): कल का दिन आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आएगा. पुराने कर्जों से मुक्ति मिलने के रास्ते खुलेंगे. अगर आप नया वाहन या मकान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो कल का दिन कागजी कार्रवाई शुरू करने के लिए उत्तम है.

धनु (Sagittarius): कल आपको अपनी कड़ी मेहनत का मनमुताबिक फल मिलेगा. छात्रों के लिए दिन अनुकूल है, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी. कोर्ट-कचहरी के मामलों में कल आपको कोई बड़ी राहत या शुभ समाचार मिल सकता है.

मकर (Capricorn) – [ALERT]: शनि की स्थिति के कारण कल आपको अपनी वाणी और गुस्से पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा. ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ तीखी बहस होने की आशंका है, जिससे आपकी इमेज को नुकसान पहुंच सकता है. शांत रहकर दिन बिताएं.

कुंभ (Aquarius): कल आपका मन शांत और आध्यात्मिक कार्यों में अधिक लगेगा. किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने से आपको आत्मिक शांति मिलेगी. व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य रहेगा, बड़े निवेश से बचें.

मीन (Pisces) – [ALERT]: कल आपको सेहत के मामले में जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है. बाहर के खान-पान से परहेज करें. इसके अलावा जीवनसाथी की सेहत को लेकर भी कल आपकी चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं, डॉक्टर से सलाह अवश्य लें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.