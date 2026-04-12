Aaj Ka Rashifal 12 April 2026: रविवार का दिन लाएगा बड़ा बदलाव, जानें अपनी राशि का हाल! पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 April 2026: आज 12 अप्रैल, 2026 का दिन ग्रहों की चाल के अनुसार आपके लिए क्या सौगात लेकर आने वाला है? सितारों की स्थिति को देखते हुए, यहां सभी 12 राशियों का एक विस्तृत और मौलिक भविष्यफल दिया गया है.

Published date india.com Published: April 12, 2026 8:40 AM IST
email india.com By Neha Awasthi email india.com
Aaj Ka Rashifal 12 April 2026: रविवार का दिन लाएगा बड़ा बदलाव, जानें अपनी राशि का हाल! पढ़ें राशिफल

Aaj Ka Rashifal 12 April 2026: आज 12 अप्रैल, 2026 का दिन ग्रहों की चाल के अनुसार आपके लिए क्या सौगात लेकर आने वाला है? सितारों की स्थिति को देखते हुए, यहां सभी 12 राशियों का एक विस्तृत और मौलिक भविष्यफल दिया गया है.

मेष (Aries)

आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी नई पहल को सराहना मिलेगी.। हालांकि, दोपहर के बाद किसी पुराने मित्र से मुलाकात पुरानी यादें ताजा कर देगी.

टिप: गुस्से पर काबू रखें, वरना बनते काम बिगड़ सकते हैं.

वृषभ (Taurus)

आर्थिक मोर्चे पर कल का दिन स्थिरता लेकर आएगा. निवेश के लिए समय अच्छा है. परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. खान-पान में सावधानी बरतें.

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टिप: नए प्रोजेक्ट्स पर हस्ताक्षर करने से पहले दस्तावेजों को अच्छी तरह पढ़ लें.

मिथुन (Gemini)

आप खुद को बौद्धिक कार्यों में व्यस्त पाएंगे. रचनात्मकता चरम पर होगी. जो लोग लेखन या पत्रकारिता से जुड़े हैं, उनके लिए कोई बड़ा अवसर दस्तक दे सकता है.

टिप: अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, नजर लग सकती है.

कर्क (Cancer)

भावनात्मक रूप से कल का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला हो सकता है जीवनसाथी के साथ संवाद की कमी के कारण गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. धैर्य से काम लेना ही समझदारी होगी.

टिप: मेडिटेशन के लिए 10 मिनट जरूर निकालें.

सिंह (Leo)

आप नेतृत्व की भूमिका में चमकेंगे. सामाजिक दायरे में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. अटके हुए सरकारी काम पूरे होने के योग हैं. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

टिप: अहंकार को अपने फैसलों के बीच न आने दें.

कन्या (Virgo)

कल का दिन बारीकियों पर ध्यान देने का है. ऑफिस में आपके काम की गुणवत्ता ही आपकी पहचान बनेगी.सेहत में सुधार होगा, लेकिन काम के बोझ से थकान महसूस हो सकती है.

टिप: आज किसी को उधार देने से बचें.

तुला (Libra)

आज का दिन संतुलन और शांति का संदेश दे रहा है. कला और संगीत की ओर रुझान बढ़ेगा. घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. सिंगल लोगों के लिए कोई नया रिश्ता आ सकता है.

टिप: दूसरों के विवादों में पड़ने से बचें.

वृश्चिक (Scorpio)

आप काफी महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे. जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है. छात्र वर्ग के लिए एकाग्रता बढ़ाने वाला दिन है.

टिप: अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनें, वह सही रास्ता दिखाएगी.

धनु (Sagittarius)

यात्रा के योग बन रहे हैं, जो आपके लिए लाभकारी और सुखद रहेगी. अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ेगा. भाई-बहनों का सहयोग आपके काम को आसान बना देगा.

टिप: अपने खर्चों पर लगाम लगाएं.

मकर (Capricorn)

आजीविका के नए स्रोत विकसित हो सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. पुराने रोगों से मुक्ति मिल सकती है.

टिप: आलस्य को त्यागें, वरना अच्छा मौका हाथ से निकल जाएगा.

कुंभ (Aquarius)

आज का दिन आपके लिए बदलाव लेकर आ रहा है. आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे. तकनीक से जुड़े लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है.

टिप: सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें.

मीन (Pisces)

आपकी कल्पनाशीलता आपको दूसरों से आगे ले जाएगी. सपनों को हकीकत में बदलने का समय है. बच्चों की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

टिप: पानी का सेवन अधिक करें और शरीर को आराम दें.

ज्योतिषीय परामर्श: ग्रहों की स्थिति सामान्य फल देती है, लेकिन आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं. दिन को सकारात्मक सोच के साथ शुरू करें.

डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी जानकारियां सामाजिक और धार्मिक आस्थाओं पर आधारित हैं. India.Com इसकी पुष्टि नहीं करता. इसके लिए किसी एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें. 

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Neha Awasthi

Neha Awasthi

नेहा अवस्थी को पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 सालों का अनुभव है. नेहा टीवी और डिजिटल दोनों माध्यमों की जानकार हैं. इन 18 सालों में इन्होंने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों ... और पढ़ें

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